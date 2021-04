Martin Beijer ereburger van Doesburg

DOESBURG – Zondag 25 april is Martin Beijer door burgemeester Loes van der Meijs – van de Laar benoemd tot ereburger van Doesburg. Als blijk van waardering voor zijn jarenlange grote sociale, maatschappelijke rol in Doesburg, reikte zij hem de Doesburgse erepenning en de daarbij behorende oorkonde uit.

Martin Beijer staat in Doesburg vooral bekend vanwege de vele functies die hij bekleedt binnen besturen en verenigingen. Zo is hij betrokken (geweest) bij de Gasthuiskerk, Stichting Vestingstad Doesburg, Stichting Doesburgs Goed, Stichting Duurzaam Doesburg en de Industriële Kring Doesburg. Hij is voorzitter van Stichting Vrienden van Huize St. Elisabeth en de Hessegracht en de Rotary Doesburg. Ook is hij initiator van de Stichting Zilvermuseum in Doesburg en ondersteunde hij het initiatief om ooievaarsnesten in uiterwaarden bij Doesburg te plaatsen. Door zijn tomeloze energie wordt er nooit tevergeefs een beroep op hem gedaan bij het mogelijk maken van Doesburgse evenementen.

Foto: Han Uenk