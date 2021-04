Marco de Wilde verlaat Veluwonen

EERBEEK – Dircteur-bestuurder Marco de Wilde neemt per 1 juli afscheid van woningcorporatie Veluwonen. Hij begint dan aan zijn baan als directeur-bestuurder van Woonstede in Ede. Marco was 6,5 jaar directeur, eerst van Sprengenland Wonen en na de fusie met Woningstichting Brummen in 2017, van Veluwonen.

Marco de Wilde vertelt: “Ik heb met hart en ziel gewerkt voor Veluwonen. Samen met mijn collega’s werk ik graag aan een fijn huis voor onze huurders. Ik denk met ontzettend veel plezier terug aan mijn tijd hier. Naast de fusie vind ik vooral de vele contacten met onze huurders een hoogtepunt. Ik heb heel wat mensen leren kennen en hun verhalen gehoord. Dat vind ik belangrijk, want alleen als je je huurders beter kent, kun je hen helpen. Een ander hoogtepunt was de bouw van de Eerbeekse Enk. Na 10 jaar konden we eindelijk nieuwe huizen neerzetten. De wijk is nu bijna klaar en daar ben ik blij mee. Ik wens iedereen alle goeds en blijf Veluwonen op een afstandje natuurlijk wel volgen.”

De Raad van Commissarissen van Veluwonen is inmiddels gestart met het zoeken van een nieuwe directeur-bestuurder. Voorzitter Jan Meems: ‘We vinden het heel jammer dat Marco Veluwonen verlaat. Hij is een uitstekende directeur en een bevlogen mens. We zullen hem gaan missen. We zijn in overleg met Nel Bruil over haar waarneming als tijdelijke directeur-bestuurder. Nel is manager Vastgoed bij Veluwonen.”

Ondertussen is ook de zoektocht naar een opvolger gestart. Veluwonen heeft er alle vertrouwen in dat die in het najaar aan de slag kan.