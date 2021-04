Man overleeft aanrijding met trein

RHEDEN – Een fietser heeft maandagmiddag 12 april veel geluk gehad en een aanrijding met een trein overleefd. De man reed rond 16.00 uur met zijn elektrische fiets op de Lentsesteeg in Rheden. Hij stak hier de onbewaakte spoorwegovergang over en zag daarbij een trein over het hoofd. Het voorwiel van de fiets is gebroken, maar de man kwam er wonderlijk goed vanaf. Hij ging er na de aanrijding van schrik met zijn kapotte fiets vandoor. Om de hoek is hij bijgekomen en later gecontroleerd door ambulancepersoneel. Het treinverkeer tussen Arnhem en Zutphen lag maandagmiddag een paar uur stil.

Foto’s: Roland Heitink