Luuna helpt met opruimen zwerfafval

DIEREN – Luuna, de 3-jarige hond van Roelf en Bea Lanting in Dieren, heeft een bijzondere liefhebberij. Ze heeft geleerd om plastic flesjes en kartonnen drinkpakjes mee te nemen en heeft er plezier in om deze te zoeken. “We hebben het haar geleerd en ze vindt het nog leuk ook”, schrijven Roelf en Bea. “Zo helpt Luuna mee om plastic op te ruimen, gemiddeld neemt ze twee flesjes zwerfafval per dag mee. Thuisgekomen gooien we alles bij het plastic afval en krijgt Luuna een beloning.” Het echtpaar tippen andere hondeneigenaren om hun hond dit ook aan te leren. “Het is heel eenvoudig, voor tips kun je kijken op enjoycleaningup.com.”