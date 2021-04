Louis van den Akker exposeert in Rheden

RHEDEN – Tot eind september is in het Dorpshuis in Rheden een overzichtstentoonstelling te zien met schilderijen van Louis van den Akker. De schilder toont werken van de afgelopen tijd, waaronder schilderijen van kastelen Middachten, Biljoen en Rosendaal en de Gelderse Toren.

Louis van den Akker (Zuilen, 1945), vond pas na zijn pensionering als ambassadeur de tijd en rust om te gaan schilderen. Hij nam academische schilderlessen in Groningen. Aanvankelijk schilderde Van den Akker met olieverf, maar tegenwoordig gebruikt hij vooral acryl. Hij past daarbij verschillende technieken toe. Zo schildert hij alla prima (nat-in-nat) en traditioneel ambachtelijk, waarbij hij schilderlagen over elkaar aanbrengt.

Het werk van Van den Akker toont een ruime verscheidenheid aan landschappen, stillevens en portretten, maar ook primitief geschilderde werkjes met een humoristische toets. Realistisch en impressionistisch.

De tentoonstelling in het Dorpshuis te Rheden geeft een overzicht van wat hij zoal in de afgelopen jaren heeft geschilderd, waaronder schilderijen die hij sinds zijn vestiging in Rheden het afgelopen jaar heeft gemaakt. De toegang tot de expositie is gratis. Wel gelden de RIVM-richtlijnen en is de tentoonstelling niet altijd open voor bezichtigingen. Daarom is het verstandig vooraf contact op te nemen met het dorpshuis Rheden via tel. 026-7440080, dorpshuisrheden@gmail.com.