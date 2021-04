Lokale en mondiale muzikale samenwerking in Doesburg

DOESBURG – Als op vrijdag 30 april pianist Jetse de Jong en accordeonist Dirk Overbeek om 21.00 uur starten met hun gratis toegankelijke jazz-livestream is dat niet alleen voor de muzikanten een spannend moment. Het gezamenlijke online-evenement van Gasthuiskerk Doesburg en Doesburg Jazz op de 10e International Jazz Day is het gevolg van een Doesburg-brede samenwerking.

Nadat het idee om mee te doen aan het mondiale evenement was geboren, moest er in korte tijd veel worden geregeld. Programmeur Jos Gelauf van Doesburg Jazz ging in zijn netwerk op zoek naar aansprekende en beschikbare muzikanten. Maarten en Joris Lindner van DoesburgTV werden ingeschakeld voor de beeld- en geluidsregistratie en de streaming-techniek en Richard Rhemrev werd gestrikt als geluidsman. De beide beheerders van de Gasthuiskerk werden geconfronteerd met een extra evenement, maar waren eigenlijk blij toe dat er weer eens wat leven in de brouwerij was. Als de organisatie geluk heeft sluit ook trompettist Eric Vloeimans nog aan om een korte inleiding en presentatie te verzorgen. Vloeimans won in 2020 de Edison Jazz Oeuvreprijs en adviseert de Gasthuiskerk al op muzikaal gebied. Vloeimans’ deelname hangt af van zijn beschikbaarheid die avond.

Gasthuiskerk Doesburg en Doesburg Jazz organiseren dit gratis evenement omdat beide organisaties sympathiek staan tegenover het idee van International Jazz Day om mensen van over de hele wereld te verenigen via jazzmuziek. Ook is Gasthuiskerk Doesburg in november een van de podia van het jaarlijkse Doesburg Jazz festival. De Jazz-livestream is op 30 april vanaf 21.00 uur te volgen via gasthuiskerkdoesburg.nl, doesburgjazz.nl en doesburgtv.nl.

Foto: Jelmer de Haas