Loense Moandag en Scheerdersfeest gaan niet door

LOENEN – Het bestuur van de Loense Moandag, voorheen de Loenense Pony’s en Paardenjaarmarkt, heeft moeten besluiten ook dit jaar dit evenement niet door te laten gaan. Het is voor de organisatie niet duidelijk wanneer een dergelijk groots opgezet evenement door kan gaan. De coronamaatregelen zijn wellicht begin augustus nog niet zodanig versoepeld dat de Loense Moandag, waar ruim 25.000 bezoekers op af komen, doorgang kan vinden.

Het bestuur is ondertussen wel op zoek naar nieuwe leden. De huidige voorzitter Ap Gorsseling wil graag een stapje terug doen. Naast een nieuwe voorzitter dient er ook nog meer aanvulling te komen van het bestuur.

Ook het bestuur van de Stichting Het Heideschaap, dat jaarlijks begin juni het schaapscheerdersfeest organiseert, ook het besluit moeten nemen om dit feest af te gelasten. Dit jaar zou het voor de vijftigste keer zijn dat de schapen bij Den Eikenboom worden ontdaan van hun wollen jasje. Het bestuur van de stichting hoopt dat het evenement volgend jaar door kan gaan. Wel is er dit jaar in mei een verloting om geld in kas te krijgen voor de groots opgezette jubileummarkt in 2022.