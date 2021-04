Loenenaren samen op elektrische duo-fiets

LOENEN – Dankzij subsidie van de Gemeente Apeldoorn staat er nu een een elektrische duo-fiets in Loenen. Inwoners van het dorp kunnen nu met vader, moeder of iemand anders op pad. Volgens de Dorpsraad staat er niet meer in de weg om gezellig in de prachtige omgeving van Loenen te gaan fietsen.

De fiets is voorzien van vele extra’s, zoals een extra accu, een fietsmand, verzekering en elektrische motor. Alle Loenenaren kunnen gebruik maken van de fiets, de kosten bedragen 5 euro per dagdeel als tegemoetkoming in de kosten, zoals verzekering, materiaal en andere onvoorziene kosten. De fiets reserveren kan bij Gerrit Waanders via g.waanders4@gmail.com of tel. 06-30443777. De Dorpsraad is op nog op zoek naar vrijwilligers die met mensen willen fietsen die geen familie (in de buurt) hebben. Ook zij kunnen zich aanmelden bij Gerrit Waanders.

Het initiatief voor de aanschaf van de duofiets is gekomen van de Bruisbeek, de Huiskamer, de Zonnebloem, de Protestantse Kerk, de VCL, de Dorpsraad en Lomivé. Gerrit Waanders is bereid gevonden om de administratie en agenda bij te houden. Ria Blom heeft aangeboden om de stand-in te zijn voor Gerrit als hij niet beschikbaar is. De Dorpsraad kan de fiets stallen bij Toon Besaris. Het bedrijf waarmee de Dorpsraad in zee is gegaan is Rijwielhandel Wolters in Klarenbeek. Deze geeft vijf jaar onderhoudsvrij.