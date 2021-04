Lezing over teken en de ziekte van Lyme

DIEREN – Bioloog en tekenexpert Fedor Gassner vertelt donderdag 20 april tussen 19.30 en 20.30 uur in een online lezing alles over het leefgebied van de teek, de gevaren van de ziekte van Lyme en over maatregelen die je kunt nemen om besmetting te voorkomen. Dit doet hij op uitnodiging van de Bibliotheek Veluwezoom in het kader van de Week van de Teek.

Dr. Fedor Gassner adviseert en schoolt bestrijdingstechnici, (bedrijfs-)artsen, arbeidshygiënisten en geeft workshops aan het algemene publiek op het gebied van teken en de ziekte van Lyme. Hij heeft een achtergrond in wetenschappelijk biologisch onderzoek (PhD ecologie van lymeziekte Wageningse Universiteit), wetenschapscommunicatie (onderzoeker & redacteur natuurkalender) en affiniteit met volksgezondheid (onderzoeker voorlichtingsmethoden RIVM).

De Bibliotheek Veluwezoom organiseert deze online lezing in het kader van de Week van de Teek, die jaarlijks wordt georganiseerd door landelijke samenwerkende organisaties om mensen te informeren over de risico’s en het voorkomen van tekenbeten. De lezing is gratis online bij te wonen. Vooraf aanmelden is verplicht en kan via www.bibliotheekveluwezoom.nl/agenda of telefonisch bij Ilse Paulus, lees/mediacoach van de Bibliotheek Veluwezoom, via tel. 06-44294185. Deelnemers krijgen via e-mail een uitnodiging. Wie dat nodig heeft, kan hulp krijgen bij het online volgen van de lezing. Het is ook mogelijk vooraf vragen in te sturen.