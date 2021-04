VELP – Donderdag 6 mei is er een online Ik-buurt-mee!lezing door Niek Nelissen, oud-docent geschiedenis van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Op 8 april is van zijn hand een boek verschenen over het 200-jarig bestaan van deze school. Het gymnasium heeft altijd discussie opgeroepen, de ene keer over het curriculum, dan weer over de vraag of een klassieke opleiding nog wel van deze tijd is. De lezing en het boek gaan over de geschiedenis van het Stedelijk Gymnasium van Arnhem, de op-een-na-oudste school van Nederland. Niek Nelissen beschrijft aan de hand van deze ene school de fascinerende ontwikkeling van het schooltype gymnasium. Hij belicht niet alleen de onderwijskundige en bestuurlijke ontwikkelingen ervan, maar gaat ook in op de vraag of een klassieke vorming toekomst heeft.

Historicus Niek Nelissen (1952) schreef honderden artikelen over klassieke muziek en publiceerde boeken over de dirigenten Bernard Haitink en Willem van Otterloo. In zijn bijna veertig jaar als geschiedenisleraar op het Stedelijk Gymnasium Arnhem raakte hij in de ban van het unieke schoolarchief, waarin hij veel mogelijkheden zag voor het uitwerken van bijzondere verhalen.

De lezing is uitsluitend online te volgen. De lezing begint om 20.00 uur en is om 21.30 uur afgelopen. Aanmelden kan via bestel@eenpassievoorboeken.nl. De online lezingen worden georganiseerd door Stichting Cultureel Podium Jansen & de Feijter en zijn mede mogelijk zijn gemaakt door de gemeente Rheden vanuit subsidie ‘Ik Buurt Mee’.