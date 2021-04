Leerlingen de Kroeseboom terug in de tijd

RHEDEN – Kinderboekenschrijver Thijs Goverde was woensdag 21 april te gast op Kindcentrum de Kroeseboom, waar zowel basisschool de Rheder Enk als de Mauritiusschool is gehuisvest. Hij bracht een bezoek aan een aantal bovenbouwgroepen van beide scholen, waarbij de wereld van ridders en kastelen centraal stond. De schrijver bleek ook een levendig verteller en de kinderen werden door Goverde meegenomen terug in de tijd. Ze mochten zelfs even zwaardvechten in de klas. Het bestuur van de Kroeseboom vindt het erg belangrijk dat kinderen worden gemotiveerd om te lezen en dit bezoek zal daar zeker aan hebben bijgedragen.