Leden Unitas brengen een beetje voorjaar aan huis

DOESBURG – De narcissenactie van gymnastiekvereniging Unitas in Doesburg zag er dit jaar anders uit dan anders. Normaal gesproken gaan de jongste leden langs de deuren om de bolletjes te verkopen, maar dat zat er dit jaar niet in. Om de trouwe kopers toch van bloemetjes te voorzien, pakte de vereniging het wat anders aan. Via e-mail konden bolletjes besteld en afgerekend worden. Op zaterdag 27 maart werden de bollen op gepaste afstand aan de verkopers overhandigd. Pepijn en Laurien, jonge leden van Unitas, brachten de bolletjes bij de familie Pul.

Foto: Han Uenk