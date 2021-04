Lammetjesdag vanuit huis

LOENEN – In maart houdt Geldersch Landschap & Kasteelen de jaarlijkse Lammetjesdag, normaliter bij de schaapskooi op de Loenermark. Hier dartelen dan een heleboel lammetjes vrolijk rond. Omdat men de schaapskooi nu niet kan bezoeken, brengt GLK de lammetjes digitaal naar de mensen toe. Speciaal voor kinderen is er een webpagina samengesteld met weetjes en activiteiten in het teken van de pasgeboren lammetjes. De jeugd kan zich vermaken met het kleuren van een kleurplaat of met het bakken van lekkere schapen-cupcakes of samen met boswachter Clara genieten van de lammetjes. Een leuke foto kan gedeeld worden op social media met #lammetjesdagGLK. De drie leukste winnen een knuffel schaapje. Lammetjesdag thuis is te vieren via www.glk.nl/lammetjesdag2021.