KWF Dieren zoekt collectanten

DIEREN – KWF Dieren e.o. bestaat uit een enthousiast team van vrijwilligers, dat elk jaar de collecte coördineert en uitvoert. Vorig jaar hebben zij het mooie bedrag van 6903 euro opgehaald, ondanks de beperkingen die er toen waren door de coronamaatregelen. Ook nu is het team al druk met de voorbereidingen voor de collecte in de eerste week van september en hiervoor worden nog enthousiaste vrijwilligers gezocht, die een paar avonden mee willen lopen. Wie een bijdrage wil leveren, kan zich aanmelden via kwfdieren@gmail.com. “Wij hopen dat wij als Dieren ook dit jaar weer een mooie bijdrage mogen leveren”, aldus de vrijwilligers.

Het KWF spendeert nagenoeg de hele opbrengst van de collecte aan onderzoeken, zodat meer mensen beter kunnen leven met en na kanker. Denk hierbij aan onderzoek naar manieren om kanker vroeg op te sporen en behandeling van zeldzame kankersoorten.