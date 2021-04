Kunstwerk Levenslicht herinnert aan Rhedense slachtoffers

DIEREN – Kunstenaar Gerrit van Middelkoop uit Velp heeft donderdag 8 april een nieuw oorlogsmonument geplaatst in het Carolinapark in Dieren. Het is opgebouwd rondom de stenen van het kunstwerk Levenslicht, dat Daan Rosegaarde vorig jaar maakte ter gelegenheid van 75 jaar vrijheid.

Daan Rosegaarde ontwierp Levenslicht in opdracht van het Nationaal Comité 4 en 5 mei. Het bestond uit 104.000 lichtgevende stenen, die symbool stonden voor het aantal slachtoffers onder de Joden, Roma en Sinti in de Tweede Wereldoorlog in ons land. De kunstenaar koos voor stenen als verwijzing naar de oude joodse traditie om stenen op een graf te leggen. Het kunstwerk werd in januari vorig jaar gepresenteerd in Rotterdam, waarna de stenen werden verdeeld over de 171 gemeenten waar de vervolging had plaatsgevonden. En zo kreeg Rheden de beschikking over ongeveer 60 stenen, als herinnering aan de slachtoffers uit de gemeente.

De stenen waren vorig jaar korte tijd te zien in het pop up-museum Rheden in Oorlogstijd in Velp. Anita Matser, betrokken bij het museum, wilde graag een meer permanente plek. “Het zou zonde zijn als die stenen in de kelder van het gemeentehuis verdwenen. Gelukkig was de gemeente het daarmee eens en mocht ik, samen met Wilma Weijers van de gemeente en kunstenaar Gerrit van Middelkoop meedenken over een nieuwe bestemming.”

Er ontstonden ideeën voor een eenvoudig kunstwerk, dat uiteindelijk ook door Van Middelkoop zelf werd vervaardigd. Hij maakte een monumentje, waarin de stenen eerst in beton werden gegoten en daarna weer vrijgemaakt. “Door ze eerst samen te voegen en daarna de contouren weer uit te bikken, heb ik de stenen – die symbool staan voor personen – weer vrijgemaakt voor publieke aandacht”, legt de kunstenaar uit. “Het zijn weer individuen.”

Het kunstwerk kreeg donderdag 8 april een plekje naast het oorlogsmonument in het Carolinapark in Dieren. “Hier wordt jaarlijks op 16 april de bevrijding van de gemeente herdacht, samen met jongeren uit Dieren. We hopen de boodschap door te kunnen geven aan de jongere generatie”, verklaart Matser de keuze voor deze plek. “Daarnaast heeft Dieren al de joodse begraafplaats en synagoge.”