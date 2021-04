Kunst kijken tijdens vensterbankexpositie in Velp

VELP – Het buurtje rond het Egmondplein in Velp vormt op dit moment het decor van een vensterbankexpositie. Kunstenaars uit de regio exposeren hun werk in de wijk op de brede vensterbanken achter de ramen en in sommige tuinen. Op tekstbordjes in de voortuinen maken zij duidelijk welk aspect van het thema, het jaar 1921, voor hem of haar bepalend is geweest.

Dit jaar is het honderd jaar geleden dat de wijk werd ontworpen in de beroemde Amsterdamseschoolstijl. Dat vormt de aanleiding voor een kunstexpositie die een hulde brengt aan het jaar 1921. De familie Verborg kwam op de fiets vanuit Arnhem om de expositie te bewonderen. De Vensterbankexpositie in Velp is te zien tot en met 11 april, dagelijks van zonsopgang tot zonsondergang.

Foto: Han Uenk