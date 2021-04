Kröller-Müller Museum op NPO2

HOENDERLOO – Op dinsdagavond 13 april is de Art Rocks museumronde in het Kröller-Müller Museum te zien op NPO2 Extra en via artrocks.nl. Deelnemers presenteren dan hun nummer bij beroemde kunstwerken als Le bateau-atelier van Claude Monet en Sky cathedral III van Louise Nevelson.

Waar de deelnemers van deze muziekcompetitie normaal gesproken optreden voor een publiek, terwijl ze naast hun gekozen kunstwerk staan, moest het dit jaar, vanwege Covid-19, anders opgelost worden. Art Rocks presenteert in samenwerking met BNNVARA een online editie Art Rocks: hoe klinkt een kunstwerk. Vanuit je woonkamer kun je straks nieuwe muziek ontdekken en toch nog een beetje kunst en cultuur snuiven. In de 14 afleveringen neemt Cesar Majorana je mee in het museum en spreekt met ambassadeurs Kovacs, S10 en Sef. Ook jureren zij in de online museumrondes, samen met museumprofessionals.

www.artrocks.nl.