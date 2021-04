Koninklijke Erepenning voor Velpse Pluimvee- en sierduivenvereniging Het Nuthoen

VELP – Op woensdag 31 maart reikte burgemeester Carol van Eert van de gemeente Rheden een Koninklijke Erepenning uit aan het bestuur van de Velpse Pluimvee- en Sierduivenvereniging Het Nuthoen. De uitreiking vond plaats ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de vereniging.

De Velpse Pluimvee- en Sierduivenvereniging Het Nuthoen is opgericht op 31 maart 1921 door notabelen van Velp en Rozendaal om de liefhebberij van het houden van bijzondere kippenrassen te onderhouden en kennis te delen. Het delen van kennis wordt nog steeds gedaan tijdens vergaderingen (met externe sprekers) en bij nationale en regionale tentoonstellingen. De kippen, duiven, in het verleden zangvogels en soms ook watervogels, worden gekeurd door bevoegde keurmeesters uit heel Nederland.

De tentoonstellingen, onder andere in dierenwinkel Jumper in Arnhem, trekken veel bezoekers en zorgen af en toe zelfs voor een nieuw (jeugd-)lid. De afgelopen jaren heeft de vereniging al diverse jubileumtentoonstellingen georganiseerd en is haar ledenbestand gegroeid naar 64. Ook is Het Nuthoen actief op bijeenkomsten zoals Landleven in het Openluchtmuseum in Arnhem en het Schaapscheerdersfeest te Rheden.

De Koninklijke Erepenning is een ereteken dat kan worden verleend aan verenigingen, stichtingen, instellingen of sportverenigingen. Het symboliseert het respect en de waardering die de Koning heeft voor bijzondere verdiensten van de ontvanger. De Erepenning wordt slechts verleend ter gelegenheid van de viering van het 50-jarig bestaan of een volgend meervoud van 25 jaar.

Vanwege de coronamaatregelen kan de geplande receptie op zaterdag 3 april helaas niet doorgaan, maar deze wordt ‘zodra het weer kan’ ingehaald.

Fotograaf: Marc Pluim