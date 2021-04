Koningsspelen op het P@rk

BRUMMEN – Vrijdag 23 april konden de leerlingen van het P@rk in Brummen ook genieten van de Koningsspelen. De kinderen waren blij dat het dit jaar weer door kon gaan en kwamen feestelijk en sportief gekleed naar school. De kinderen begonnen de dag met een zelf meegenomen ontbijtje.

Veel kinderen hadden er echt iets speciaals van gemaakt. Naast al dat (gezonde) lekkers wat ze zelf mee hadden genomen konden ze ook nog genieten van een traktatie van de activiteitencommissie.

Na het ontbijt was het tijd om actief aan de slag te gaan. Er werden activiteiten gedaan met de beweegcontainer, de kleuters hebben hun fiets versierd, er was gymles op het veld tegenover de school en in de klas werden er ook allerlei leuke activiteiten gedaan binnen het thema Koningsspelen.