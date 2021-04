KNVB Oranjefestival bij VVO

VELP – De activiteitencommissie van voetbalvereniging VVO in Velp en de KNVB houden op vrijdag 18 juni een Oranjefestival voor alle kinderen van groepen 3 en 4 van de basisscholen in Velp en Rozendaal. Als alle scholen meedoen, komen er ongeveer 350 leerlingen op sportpark de Pinkenberg. Er wacht hen een leuke middag met verschillende (voetbal)spelletjes en natuurlijk wat lekkers. Het evenement duurt van 15.00 tot 18.00 uur en wordt gehouden binnen de dan geldende coronamaatregelen, in overleg met de gemeente Rheden. De volgende dag start het pupillenkamp van VVO, waarbij deze activiteiten nog eens worden gedaan met de eigen jeugd.