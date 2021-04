BRUMMEN – Maar liefst 76 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar hebben zaterdag 24 april enthousiast meegedaan aan het KNVB Oranjefestival bij vv Oeken in Brummen (Broek). Ze hebben genoten van de activiteiten die waren uitgezet op sportpark de Overkant. Spelers van Oeken 1, Oeken O23 en de meiden van Oeken MO17 waren aanwezig om alle kinderen te begeleiden op het voetbalspelletjes-circuit. Tussendoor kon er ook gesprongen en geklommen worden op het grote springkussen en uiteraard werd er ook een lekkere lunch verzorgd. Aan het einde van de ochtend kregen alle kinderen een goedgevulde speciale vv Oeken-goodiebag en een officieel KNVB Oranje-diploma, getekend door Frank de Boer en Sarina Wiegman.

De opzet van dit Oranjefestival, ondersteund voor de KNVB, is bedoeld om naast de eigen jeugdleden ook kinderen die nog niet voetballen kennis te laten maken met deze mooie sport. Vriendjes en vriendinnetjes waren dan ook van harte welkom en samen met kinderen, vrijwilligers èn versspecialist Erwin Jansen heeft de club er een geweldige dag van gemaakt.