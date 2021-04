Kleurplaten tegen eenzaamheid

DIEREN – De afgelopen weken zijn basisschoolkinderen in de gemeente Rheden druk in de weer geweest om een mooie kleurplaat te maken voor de bewoners van woonzorglocaties van Attent in de gemeente. Donderdag 25 maart zijn de kunstwerkjes symbolisch overhandigd.

De leerlingen van Boomgaard-Zuid hebben kleurplaten gemaakt voor de bewoners van Hostaete en de Oude Plataan. Myrddin, Kate en Amélie mochten deze overhandigen aan drie van de bewoners van de Plataan. De dames Hoetink, Nas en Ester namen de kleurplaten graag in ontvangst. De kleurplaten worden verdeeld onder de bewoners van de locatie.

De kinderen van De Vlinder hebben gekleurd voor Beverorde in Dieren, basisschool de Holtback voor locaties Rhederhof en de Boomgaard in Rheden en Basisschool Prins Bernhard voor locatie Kastanjehof in Velp. Ook daar zijn inmiddels kleurplaten uitgedeeld. In totaal zijn er 455 kunstwerkjes gemaakt en overhandigd.

De actie maakt deel uit van het kleurplatenproject ‘kleuren tegen eenzaamheid in coronatijd’ van de stichting MVI, die probeert het eenzaamheidsvirus te bestrijden bij minder mobiele doelgroepen. Er was een speciale kleurplaat gemaakt, met daarop de tekst ‘wij denken aan u’, om de ouderen een hart onder de riem te steken.