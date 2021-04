Karter Max Stemerdink beste Nederlander en mengt zich tussen de Europese top

GENK – Karter Max Stemerdink uit De Steeg stond zondag 4 april aan de start van

van de eerste ronde van het Rotax Max BNL-kampioenschap. Op het circuit van Genk werd de zestienjarige karter uit De Steeg knap derde in finale van de zeer competitieve Senioren-klasse. Daarmee zag hij zijn harde werken van de afgelopen maanden wijze beloond.

“Ik ben zo blij dat ik derde was”, aldus Max. “Ik kon het niet geloven, en toen kwam de emotie vrij. Vooral omdat het een week eerder in de BNL Kick-Off fout was gegaan. Ik kon nu de zure smaak wegspoelen. Ook mijn begeleider en monteur Raimo had tranen in zijn ogen. Dit zijn mooie races, dit maakt het racen zo mooi.”

Ook tijdens de Kick-Off-wedstrijd in Genk toonde Max al dat hij de snelheid had om voorin te strijden in een Europees topveld. Toen voorkwam pech nog een topuitslag, nu kreeg hij wél loon naar werken. “Ja, het harde trainen heeft geholpen, en de hulp van Raimo. We hadden dit weekend een echt goede snelheid. Het gaat de laatste paar maanden sowieso goed. We zijn ondanks corona blijven trainen en zo hebben we ons toch goed kunnen voorbereiden op het seizoen.”

Inmiddels blaakt hij van het zelfvertrouwen. Een week eerder tijdens de BNL Kick-Off groeide dat al flink. “Ik was toen in gevecht met Juha Valtanen van SP Motorsport. Ik racete de hele tijd vooraan. Dat gaf echt een kick. Het zat heel dicht bij ekaar en dat gaf me vertrouwen dat ik dit seizoen vooraan kan meedoen.”

Max onderstreepte dat afgelopen weekeinde op overtuigende wijze. Tijdens de eerste ronde van de BNL hield hij zich knap staande tussen de sterke Engelsen. “Ik kon me goed met hen meten.”

Naarmate het weekeinde piste vorderde, kwam de talentvolle Gelderlander steeds beter in vorm. In de kwalificatie snelde hij naar de elfde tijd. Daarna ging het zaterdag in de heats nog beter, getuige de respectievelijk zesde, zesde en achtste plaats. Zondag werd hij tijdens de pre*finale tiende en toen het er echt om ging, in de finale dus, stelde hij een podiumplaats veilig.

Max had daarmee een uitstekende basis gelegd voor de rest van het kampioenschap. Behalve het BNL-kampioenschap rijdt hij ook de Rotax Max Euro Trophy en het NK Rotax Max van organisator Chrono. Mede met dank aan het resultaat van zondag blikte Max met vertrouwen vooruit op de rest van het seizoen. “Het racen gaat beter, dat geeft me meer vertrouwen.”

Zijn volgende race is ook in Genk. Daar gaat hij in actie komen tijdens de eerste ronde van de Euro Trophy.

Foto: Bas Kaligis/RaceXpress.nl