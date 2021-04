Jubilarissen bij volleybalvereniging Spiker

EERBEEK – Op woensdagavond 3 maart heeft volleybalvereniging Spiker uit Eerbeek de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering gehouden. Voor het eerst in de geschiedenis van de vereniging vond deze digitaal plaats. Tijdens de vergadering zijn er drie jubilarissen gehuldigd: Ria Boomsma, Lynda Dogger en Hans Koeslag vierden alle drie hun 40-jarig lidmaatschap van de vereniging. De vereniging probeert creatief te zijn in deze coronatijd: zo zal er binnenkort met de jeugd getraind gaan worden op buitenvelden. Hiervoor wordt samengewerkt met Last Gear.