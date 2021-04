Inzameling voor Sam’s Kledingactie

DIEREN – Zaterdag 10 april houdt Sam’s Kledingactie weer een inzameling in de R.K. Emmauskerk in Dieren. Van 10.00 tot 12.00 uur kan draagbare kleding en schoenen worden ingeleverd. De opbrengst wordt dit jaar gebruikt voor een project in Congo.

Sam’s Kledingactie is op zoek naar nog draagbare kleding en schoenen. Kapotte en vuile kleding, speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens en dekbedden kunnen niet worden aangenomen. De ingezamelde kleding wordt verkocht aan sorteerbedrijven. Kleding die nog goed is wordt tegen kleine prijsjes verkocht in Afrika en oost-Europa, waar veel behoefte is aan tweedehands kleding. Versleten of kapot textiel wordt gerecycled.

De opbrengst van Sam’s Kledingsactie is dit voorjaar bestemd voor het verbeteren van de leeromstandigheden van schoolkinderen in Congo. Veel kinderen, met name meisjes, kunnen hier niet naar school. Ze worden thuisgehouden om op kleinere broertjes en zusjes te passen, voor het huishouden te zorgen of om het land te werken. Meestal is er simpelweg geen geld om de school te betalen.

Daarbij zijn de omstandigheden op de scholen (gebrek aan bankjes en sanitaire voorzieningen) ook een belangrijke reden om niet naar school te gaan of op school te blijven. Daarom wil Cordaid hulp bieden. Samen met de gemeenschappen in onder andere de stad Kananga zal de hulporganisatie in totaal 25 scholen en klaslokalen renoveren en worden waterpunten en sanitaire voorzieningen aangelegd. Cordaid verwacht dat door de bouw van sanitaire voorzieningen en de rehabilitatie van klaslokalen de leeromgeving van kinderen duurzaam verbetert. Daarnaast worden materialen aangekocht om scholen te helpen bij de preventie van Covid-19.

www.samskledingactie.nl