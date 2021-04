Inzameling oud papier uitgebreid met doppen en levensmiddelen

VELP – De maandelijkse inzameling van oud papier bij de Grote Kerk in Velp is uitgebreid. Sinds eind maart worden ook plastic doppen verzameld voor KNFG Geleidehonden en kan iedereen producten brengen voor de Voedselbank. Zaterdag 24 april is er weer een inzameling van papier, doppen en houdbare artikelen.

De ingezamelde plastic doppen worden verkocht aan de kuntstofindustrie. De opbrengst is bestemd voor KNGF Geleidehonden. Denk aan doppen van frisdrank- en melkpakken, maar ook van flessen van wasmiddel of shampoo. Op de stoep bij kerk staat een bak voor de plastic doppen. Eind maart is er al een bak gevuld.

Daarnaast zijn er bij de kerk mensen aanwezig die artikelen aannemen voor de Voedselbank. Hiervoor kunnen houdbare levensmiddelen worden gebracht, zoals koffie en thee, koeken, crackers, meel, pasta, rijst, groenten, fruit of vlees in blik of pot, potten of pakjes soep, pakken sap of zoet broodbeleg in potten of pakken. Daarnaast zijn toiletartikelen, schoonmaakmiddelen en wasmiddelen welkom. De producten dienen wel nog een ruimte houdbaarheid te hebben. In maart konden al vijf volle dozen naar de Voedselbank worden gebracht.

diakonie@pknvelp.nl