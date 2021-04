Inzameling oud papier in gemeente Rheden

GEM. RHEDEN – Ook in de maand mei blijft afvalbedrijf Suez oud papier inzamelen in de gemeente Rheden. De alternatieve inzameling vindt voorlopig nog plaats op maandag en woensdag, met uitzondering van enkele feestdagen. Op www.rheden.nl/papierinzameling en in de afvalwijzer-app staan de juiste inzameldagen per dorp en wijk. Omdat Suez overdag inzamelt, moet de papiercontainer vóór 7.30 uur aan de weg staan.

Gemeente Rheden begrijpt dat er verwarring kan zijn over de inzameldagen. Toen de papieren afvalkalenders al waren verzonden, moest de gemeente door de lockdown toch de keuze maken om langer door te gaan met de aangepaste inzameldagen. Als we weer meer vrijheid krijgen, dan gaan de verenigingen het oud papier weer inzamelen. Vanaf dat moment gelden ook weer de inzameldagen op de afvalkalender.