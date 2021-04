IKC Hei & Bos verwelkomt 50e basisschoolleerling

HOENDERLOO – Niels is de 50e basisschoolleerling van IKC Hei & Bos in Hoenderloo. De kleuter is net vier jaar geworden en gestart in groep 1. Omdat Niels voorheen in de peutergroep van de kinderopvang in hetzelfde gebouw zat, zijn de school, de kinderen en de meester en juf al wat bekend. De peutergroep komt regelmatig spelen met groep 1/2 en dat maakt deze overstap voor Niels net wat minder spannend.

ICK Hei & Bos startte in augustus 2018 met 13 kinderen en is sindsdien gestaag gegroeid. Niet alleen kinderen uit het dorp, ook leerlingen uit de omliggende dorpen en Apeldoorn komen naar Hoenderloo. De school werkt volgens het concept ‘natuurlijk verwonderwijs’, waarbij de kinderen werkelijk zien en horen, ze krijgen natuuronderwijs, er wordt gewerkt met ontdekkend en bewegen leren en de kinderen gaan veel naar buiten. ICK Hei & Bos biedt zowel onderwijs als opvang voor kinderen van 0 tot 13 jaar.

info@heienbos.nl

www.heienbos.nl