Ik vind: Verspilde energie

De laatste tijd staan er veel ingezonden brieven in de Regiobode over mogelijke windmolens in Rheden. Er is veel onrust en er zijn heel wat groepen actief. Op zichzelf is de betrokkenheid van zo veel mensen mooi, maar het is jammer dat er veel energie wordt verspild aan windmolens die nog lang niet aan de orde zijn. En misschien nooit nodig zijn. Het is niet goed te begrijpen waarom de gemeente de aandacht daarop richt in plaats van op het aanpakken van het probleem, het klimaat. Er kan zoveel wél worden gedaan.

In opdracht van de rijksoverheid is er voor onze regio een ‘regionale energiestrategie’ (RES) opgesteld, een plan waarin voor de periode tot 2030 gebieden zijn geselecteerd waar eventueel windmolens kunnen komen. Daar zijn geen gebieden in de gemeente Rheden bij, omdat iedereen natuur en landschap wil ontzien. Juist daarom is er een regionale aanpak.

Door binnen de gemeentegrenzen windmolens te plaatsen zou het doel van de RES worden ondermijnd. Dat doel is een optimale verdeling over de regio door sommige gebieden te ontzien, en elders clusters van molens te vormen. Alleenstaande windmolens zijn ongewenst.

De regio heeft plekken gevonden waar tot 2030 de benodigde energie kan worden opgewekt. Het zal al genoeg inspanning kosten om dat te realiseren. Als de gemeente zich aan de RES houdt, is er dus geen sprake van windmolens in Rheden.

Dat ontslaat Rheden niet om een bijdrage te leveren zonder de RES te ondermijnen. Want er staat ook veel in de RES waar Rheden wel aan kan werken, zoals zonnepanelen op grote daken. Daarmee moet 30 procent van de duurzame energie in de regio worden opgewekt. Wat doet de gemeente daaraan?

En om zonnevelden te realiseren, moet volgens de RES niet domweg alleen aan energie worden gedacht, maar moet worden uitgegaan van de vraag: wat kan een zonneveld voor dat gebied betekenen? Kansen genoeg!

Door initiatieven te steunen voor woningisolatie, kleinschalige zonnevelden, het bevorderen van recycling (Weggeefwinkel), groeninitiatieven etc., kunnen de bewoners ook bijdragen aan verduurzaming. Als de gemeente de onrust wegneemt door aan te geven pas besluiten over wind te nemen als de noodzaak daartoe blijkt in een volgende RES, is de weg vrij voor allerlei activiteiten die ons wél verder brengen.

Kortom, laten we beginnen waar we samen iets kunnen bereiken zonder onomkeerbare schade.

Erik Spaink,

Dieren