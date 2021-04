Ik vind: Velperwaarden

In de Regiobode van 15 april staat een mooi stuk over de lastige keuzes en het moeilijke energie-verhaal dat Klomberg aan de inwoners van Rheden moet brengen. Hij zegt zelfs dat hij inwoners slecht nieuws moet brengen en dat mensen het daar moeilijk mee hebben.

Wij, belangengroep Velp Zuidoost vinden het zelf ook erg lastig. Wij zijn voor alternatieve vormen van energie, zoals zon- en windenergie. We denken bijvoorbeeld mee in een zonnecollectief. Het probleem is echter dat windmolens in de directe omgeving van Velp Zuidoost grote overlast zullen veroorzaken. Er is sprake van geluidshinder en slagschaduw, de leefbaarheid in de woonwijken zal er beslist niet beter op worden en het valt al niet mee vanwege de hinder van de A12 en A348.

Maar dat is niet het enige probleem. Windmolens of zonnevelden in de Velperwaarden of bijvoorbeeld op Biljoen zullen het landschap aantasten en het landschap is voor de inwoners voor de gemeente Rheden, voor Gelderland maar vooral voor de natuur erg van belang. Het kan niet zo zijn dat natuur en landschap weer aan het kortste eind trekken. Er is al bitter weinig natuur in Nederland, dat kan niet nog minder worden.

Bovendien zijn de Velperwaarden Natura2000 gebied en maakt onderdeel uit van het Rijntakkengebied van Rijn tot IJsselmeer. Deze rivierlandschappen zijn op Europees niveau van belang. Er moet in de Velperwaarden nog wel heel wat natuur ontwikkeld worden, maar de eerste stappen zijn al wel gezet.

Wij zijn van mening dat windmolens en zonnevelden eerst maar eens op locaties moeten komen waar Natuur en Landschap en Leefbaarheid niet in het gedrang komen. Wij denken dat er in Nederland nog genoeg plekken zijn waar voorgenoemde problemen niet spelen en dagen de wethouder hierbij uit om alternatieve locaties te vinden in de RESregio Arnhem-Nijmegen; wij denken namelijk dat die er zijn.

Vindt u ook dat leefbaarheid, natuur&landschap in Velp-zuidoost van belang zijn, onderteken dan onze petitie! Alvast bedankt. Zie www.petities.com/windmolens_eo_zonnevelden_in_velpzo.

Belangengroep

Velp Zuid-oost