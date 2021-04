Ik vind: Omgevingsfonds

Op de raadspagina in de Regiobode van 14 april jl stelt Erik Roumen, fractievoorzitter van D66, dat windmolens en zonnevelden geld gaan opleveren voor zaken als natuurontwikkeling en behoud van dorpsvoorzieningen. Hiermee dragen windmolens niet alleen bij aan een CO2-vrije toekomst, maar dat er ook een schip met geld onze kant op komt. En dat als we allemaal meedoen er een mooie win-win ontstaat.

Laat ik u uit de droom helpen. In het gemeentelijk Beleidskader Samen Energieopwekken is opgenomen dat er bij windmolenprojecten een omgevingsfonds wordt gevormd, dat wordt gevoed met een bijdrage per opgewekte MWh. Gedacht wordt aan 40 tot 50 cent per MWh. De meest geplaatste windmolen op land wekt per jaar ongeveer 6.000 MWh uur op. Het omgevingsfonds wordt daarmee dus jaarlijks gevoed met ongeveer 2.500 euro per windmolen. In het buitengebied van Spankeren is met heel veel passen en meten ruimte voor twee van deze windmolens. Het omgevingsfonds Spankeren mag dus in het beste geval rekenen op 5.000 euro per jaar.

Behoud van dorpsvoorzieningen willen we allemaal, maar is dat sowieso geen taak van de gemeente? Leefbare kernen met voldoende voorzieningen. Uitbreiding van de dorpsvoorzieningen zou mooi zijn, maar met 5.000 euro per jaar kom je zelfs in het kleine Spankeren niet ver. Daar komt bij dat ook Dieren en Laag-Soeren hinder hebben van de windmolens en dus ook moeten meedelen. Kunt u zelf wel bedenken welke kwaliteitsimpuls de dorpsvoorzieningen in deze kernen gaat krijgen.

En waarom zouden we natuur in Spankeren gaan ontwikkelen als we dat al gedaan hebben? Landeigenaren, boeren en Natuurmonumenten hebben miljoenen gestoken in ontwikkeling van het Soerens Broek. En precies op een steenworp afstand van dit gebied worden de windmolens bedacht. Windmolens die zeker niet bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de natuur, denk alleen maar aan de vogels. Snapt u het nog?

De twee windmolens bij Spankeren gaan de wereld niet redden, maar bederven het woongenot van veel inwoners in Spankeren, Dieren en Laag-Soeren. Er is dus geen sprake van win-win. D66, de partij van wethouder Klomberg, houdt ons een worst voor. Een worst die niet echt is maar bestaat uit spiegeltjes en kraaltjes.

Martijn den Duijn

Spankeren