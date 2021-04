Ik vind: Natuurmonumenten en moeilijke keuzes

Handen op elkaar voor de stukken over Natuurmonumenten in de afgelopen Regiobodes. Walter de Wit en Evert Bielleman schrijven ieder over acties van Natuurmonumenten die gevolgen hebben voor bedreigde diersoorten (MTB-ers), aangevuld door een kritisch artikel in de column Een Stief kwartiertje (Desiderius Antidotum).

Het probleem is dat Natuurmonumenten de verkeerde keuzes lijkt te maken. De druk op de Veluwe is groot. Iedereen wil het bos in, wandelaars, fietsers, joggers, enzovoort. Dat gaat ten koste van de natuur. Dat weet Natuurmonumenten ook wel, maar het beleid lijkt erop gericht zoveel mogelijk (betalende) leden te verkrijgen en te behouden. Door de Veluwe te veranderen in een soort van pretpark lijken de financiële inkomsten verzekerd.

Dit gaat natuurlijk niet goed. Natuurmonumenten moet prioriteit geven aan natuurbehoud. Behoud en verbetering van biodiversiteit. Naaldhout vervangen door loofhout om de verdroging te lijf te gaan. Beperking van toegang en gebruik. Uitleggen waar de knelpunten zitten. Misschien verliest Natuurmonumenten daar leden door, en daarmee inkomsten. Maar het huidige beleid van iedereen binnenhalen is funest voor de toekomst van de Veluwe. Weet u wat: ik meld mij aan als nieuw lid. Kunt u ook doen: www.natuurmonumenten.nl. Kunt u ook meepraten over een ander beleid: kiezen voor natuurbehoud.

Pimhein Kool,

Laag – Soeren