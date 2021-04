Ik vind: MTB-routes

Mede naar aanleiding van het ingezonden stuk van Walter de Wit in de Regiobode van 31 maart j.l. met betrekking tot de aanleg van vele MTB-routes op de Zuidoost Veluwe hierbij een aanvulling.

Door Natuurmonumenten is in een bosgebied tussen Laag-Soeren en Eerbeek vorig jaar een nieuwe MTB-route aangelegd. Ik dacht dat het oorspronkelijk de bedoeling was dat de MTB-routes over bestaande paden gingen. In dit bosgebied is dwars door de bossen met graafmachines een geheel nieuwe route aangelegd. Bomen en struiken zijn hiervoor niet gespaard, mede doordat de aanleg is gedaan door graafmachines waarbij deze dan uiteraard dwars door het bos moeten rijden.

Toen de nieuwe paden gereed waren, bleek al snel dat de ondergrond erg mul begon te worden (wat wil je in dit zandgebied) en zijn er ten gerieve van de MTB-ers tientallen vierkante meters leemzand aangerukt, wat door graafmachines over de paden is gebracht. En toen dat nog niet voldoende hielp, zijn er in de bochten een soort kunststof honinggraat platen aangebracht, allemaal in een bos dus. De MTB-ers moeten het toch echt niet te moeilijk hebben op deze paden.

De vraag is of er zo maar nieuwe bodemsoorten aangebracht mogen worden in een gebied, en of daar niet een milieu-effect rapportage MER voor nodig is. Een rapport heb ik in elk geval niet gezien.

Als klap op de vuurpijl zijn langs de paden tientallen kunststof palen (ja waarom zullen we hout gebruiken in een bos) geplaatst met verkeersborden hierop, zoals eenrichtingsverkeer, gevaarlijke bocht etc., het moet niet gekker worden.

Het reewild en de herten zijn nu uit dit gebied gevlucht, dus dit wild zit er niet meer. Walter de Wit benoemt dat de Posbank onderhand een pretpark aan het worden is, nou, hier in dit bosgebied hebben we er al een, met joelende en roepende MTB-ers.

Ik dacht dat de naam Natuurmonumenten voor Natuur en Natuurbehoud stond, maar daar vergis ik mij blijkbaar in.

Evert Bielleman

Laag-Soeren