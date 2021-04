Ik vind: MTB-route

De eerste MTB-route op de Zuidoost Veluwe werd geopend in 2000 om de al eerder ontstane conflicten tussen de verschillende recreanten op te lossen. Mogelijk door het gedrag van de MTB-ers, maar ook de onbekendheid met fenomeen terreinfietsers op wandelpaden, werd het noodzakelijk geacht een dergelijke voorziening te creëren. Eveneens werd hiermee het rijden in kwetsbare terreingedeeltes en de daardoor ontstane erosie op de diverse paden gepoogd te voorkomen.

Inmiddels is vast komen te staan dat op de MTB-paden veel reptielen, liggend in de zon, doodgereden worden. Diverse rapporten geven duidelijk aan om hoeveel dieren het gaat, mede gedocumenteerd met vele foto’s van dode hagedissen en hazelwormen. Het gaat hier over tientallen tot honderden dieren die platgereden worden op de, door natuurbeschermingsorganisaties aangelegde, MTB-routes.

In het artikel in de Regiobode van 17 maart wordt niet aan deze gedode reptielen gerefereerd, omdat Natuurmonumenten, evenals andere terreinbeheerders en de provincies, hierover een totale zwijgplicht hanteert. Het aanleggen en promoten van ATB-MTB-routes gaat gewoon door.

Jeroen de Koe vraagt om respect voor de natuur, maar vergeet de rol die Natuurmonumenten heeft om haar eigen respect en eerbied voor de natuur te tonen en uiteraard ook naar de leden. Ik kan mij niet voorstellen dat de leden van een natuurbeschermingsorganisatie hun lidmaatschapsgeld doneren voor de aanleg van MTB-routes, waarvan men weet dat daarop vele reptielen op doodgereden worden.

Het betreft zeer kwetsbare Rode Lijstsoorten, die streng beschermd zijn en waarbij ook hun leefgebied een maximale bescherming moet krijgen. Maar niet bij Natuurmonumenten. Voor 12 euro per jaar kan men een MTB-vergunning kopen en mag je net zoveel reptielen doodrijden als je wilt. Geen haan of boswachter die ernaar kraait. Gemeentes en Provincies werken gaarne mee om alle wettelijke obstakels te omzeilen.

Zijn verzoek aan MBT-ers om respect voor de natuur te hebben is, gezien het eigen respectloze omgaan met die natuur, een farce. Zoals hij schrijft: er is maar één Veluwezoom, maar die offert hij graag op voor de recreatie.

Aangezien de media het nationaal park Veluwezoom over het algemeen aanduiden als De Posbank, net als de beheerder van het park, zal binnenkort NP Veluwezoom omgedoopt worden tot: De Posbank, Grootste Pretpark van Nederland. Jacques P Thijsse, oprichter van de Vereniging tot behoud van Natuurmonumenten, draait zich om in zijn graf. Zo heeft hij het nooit bedoeld.

Walter de Wit,

oud-beheerder Nationaal Park Veluwezoom