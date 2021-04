Ik vind: MTB-route

In zijn ingezonden brief over de MTB-route in Nationaal Park Veluwezoom verwijt oud-beheerder Walter de Wit dat Natuurmonumenten met de nieuwe MTB-route zijn principes verkwanselt en het belang van de natuur uit het oog verliest. Dat is toch echt de omgekeerde wereld. De MTB-route die we anderhalf jaar geleden hebben geopend, is veertig kilometer korter dan de route die onder zijn leiding in 2000 is aangelegd. De route mijdt de kwetsbare heideterreinen zo veel mogelijk om schade aan de natuur tegen te gaan. Aan de ontwerpers gaven we een kaart met bijzondere natuurwaarden en hebben we gezegd: mijd deze. Dat is goed gelukt. Ook op de drukke en cultuurhistorisch waardevolle landgoederen Heuven en Beekhuizen is de route verdwenen.

Wettelijke obstakels zouden bij de aanleg zijn omzeild, schrijft hij. Maar: voor de aanleg hebben we een vergunningprocedure doorlopen bij de provincie. Die natuurvergunning wordt alleen verleend als de initiatiefnemer aannemelijk kan maken dat kwetsbare soorten geen hinder ondervinden en dat bijzondere natuur gespaard blijft. Dat is de zwaarst mogelijke procedure uit de Natuurbeschermingswet.

De Wit schrijft ook dat de route betaald is van lidmaatschapsgeld. Ik ben benieuwd hoe hij dat weet. Het mooie van de MTB-route is namelijk dat het samen met de ruiter- en menroutes de enige twee recreatievormen zijn, waar de gebruikers een jaarlijkse vergoeding moeten betalen. Daar betalen we aanleg en onderhoud van.

Dat Walter de Wit als oud-beheerder zo ongeveer alles ter discussie stelt wat er sinds zijn pensioen in 2004 is veranderd in Nationaal Park Veluwezoom is zijn goed recht. Ik zou er persoonlijk wat terughoudend in zijn, maar goed. Hij weet ook met stelligheid dat de oprichter van Natuurmonumenten Jac P Thijsse ‘zich omdraait in zijn graf’ als hij deze veranderingen zou aanzien. Ook hier past bescheidenheid, want we kunnen het hem niet meer vragen. Wie de biografie van Thijsse leest, ziet een natuurliefhebber pur sang die alles uit de kast haalt om natuur te beschermen én om mensen van de natuur te laten genieten. Dat gebeurt in elke tijd op een andere manier en ook sinds 2004 zijn er weer dingen veranderd. Wij bewegen mee, maar houden altijd voor ogen dat we een natuurorganisatie zijn. Ja, ik maak me soms zorgen over de drukte, maar wie respectvol in de natuur komt, is welkom. Want als mensen niet in de natuur mogen komen, gaan ze er nooit van houden, als ze er niet van gaan houden, gaan ze ‘m ook niet beschermen.

Jeroen de Koe, beheerder Nationaal Park Veluwezoom

