Ik vind: Meepraten in Brummen

Omwonenden van het Soerense Broek vragen de gemeente Brummen om ook met hen in gesprek te gaan over Brummense windmolenplannen. Afgelopen week heeft de gemeente Brummen een zienswijze ingediend op het plan van Rheden om pal bij de grens tussen de beide gemeenten één of twee windmolens de plaatsen. Brummen is er niet op tegen, maar Rheden moet wel onder meer in overleg treden met Brummense bewoners in de gebieden in de buurt van de voorziene windmolens.

Wat goed om te zien en te lezen dat de gemeente Brummen aan de gemeente Rheden vraagt om rekening te houden met haar inwoners als het gaat om grootschalige opwek. Aangezien wij deze vraag niet retour verwachten van de gemeente Rheden aan de gemeente Brummen vragen wij, omwonenden van het Soerense Broek, het bij deze zelf aan de Gemeente Brummen. Willen jullie met jullie grootschalige opwek plannen ook rekening houden met onze natuurlijke woonomgeving en onze gezondheid en met ons in gesprek gaan? Want dat is een groot goed! En zo denken minimaal 1656 omwonenden van dit gebied die inmiddels de petitie ‘NEE tegen windmolens Broekdijk Spankeren’ hebben ondertekend.

Namens de omwonenden Soerense Broek, Anita Werkman