Ik vind: Klimaatneutraal in 2040, een droom of werkelijkheid?

In 2040 wil de gemeente Rheden CO2-neutraal zijn. Dat wil de gemeente bereiken door 50 procent te besparen, onder andere door minder energiegebruik en isolatie van woningen. Daarnaast heeft de gemeente nog een veel grotere uitdaging, namelijk de warmtetransitie (30 procent). Hiervoor is draagvlak onder de bewoners nodig, zeker als er gekozen wordt voor oplossingen die huiseigenaren en huurders geld gaan kosten. Daar is draagvlak voor nodig en die is momenteel erg laag omdat, de grootschalige opwek (10 procent) waar wethouder Klomberg erg aan vasthoudt momenteel veel weerstand opwekt bij de inwoners uit de hele gemeente Rheden!

Een goede oplossing kwam er tijdens de raadsvergadering van de VVD. ‘Waarom maar 10 procent zon op dak, daar is toch veel meer mogelijk? Als we 20 procent zon op dak creëren dan kunnen we de 10 procent grootschalige opwek eruit halen.’

Hierbij dus een oproep aan de Gemeente Rheden. Klimaatneutraal gaan we zo wie zo niet worden in 2040 en grootschalige opwek past zo wie zo niet in onze groene gemeente! We kunnen wel grote stappen maken met elkaar door eerlijk te zijn en draagvlak te creëren. Neem een voorbeeld aan het goede ideeën van de diverse raadsleden die zij de afgelopen tijd gedaan hebben in de raadsvergaderingen maar ook in de Regiobode.

Anita Werkman,

Spankeren