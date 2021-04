Ik vind: Katten versus natuur

Mensen zullen nooit hun hond ‘s nachts onbegeleid buiten laten rond lopen en zelf naar bed gaan. Waarom doen sommige katteneigenaars dat dan wel? Door onderzoek in binnen- en buitenland is gebleken dat katten een grote druk uitoefenen op de populaties van vogels en kleine zoogdieren. Zeker in onze bosrijke omgeving worden heel veel muizen, jonge hazen en konijnen, wezels en vogels gevangen en gedood. Meestal worden die niet mee naar huis genomen zodat de kattenbaas er niets van gewaar wordt. Los van dit alles is het ook heel vervelend om uit je slaap gerukt te worden door ruziënde buurtkatten of katers die luid mauwend ‘s nachts buiten lopen, zoals in mijn omgeving.

Om op de vogels terug te komen, binnenkort gaan ze weer broeden en juist in de vroege ochtend zijn ze niet alert omdat er non stop voedsel gezocht moet worden voor de jongen. Wordt een van beide oudervogels tot prooi van een kat, dan gaat het gehele broedsel verloren. Een halve eeuw ervaring heeft mij geleerd dat het leefritme van een kat eenvoudig is aan te passen door ze wat later op de avond te voeren en ze vervolgens binnen te houden. Je krijgt er ook nog eens een gezelliger kat door, die niet de hele dag ligt te slapen. Maar laat ze dan ook in de broedtijd wat later ‘s ochtends naar buiten. Wil je kat of poes per se niet ‘s nachts binnen hebben, maak dan een goede slaapplek in schuur of garage. Ik doe een oproep aan alle kattenbezitters om hun huisdier gedurende de nacht binnen te houden. Het voorkomt ergernis bij anderen en je spaart er menig vogel- of ander leven mee. Onze natuur staat al zo zwaar onder druk.

T. Heidenis,

Dieren