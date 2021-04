Ik vind: Katten en de natuur

Wat mevrouw Heidenis schreef in de Regiobode van 14 april, verwoordt dat waar ik ook mijn vragen bij heb. Zelf heb ik meer dan 30 jaar katten gehad en erop gelet dat andere buurtbewoners er ‘s nachts geen last van hadden, door ze binnen te houden. Als dat niet lukte, dan werd het voer geven aangepast zodat ze wel binnen bleven. Het kostte wat moeite, maar ik was hun baasje en rekening houdend met hun natuurlijk gedrag, zullen ze ook naar mij moeten luisteren. Dit is de verantwoording die je hebt naar je medemens als je dieren hebt, zeker in een woonwijk.Ik verwonder mij erover dat dit niet vanzelfsprekend is voor iedereen.

Ja, ook ik schrik, zeker in de zomer, ‘s nachts wakker van vechtende katten, die denken dat onze voortuin hun territorium is. Aangezien ik een dierenliefhebber ben, neem ik aan dat kattenbezitters dat ook zijn en daardoor het ook erg vinden, als andere dieren slachtoffer worden van hun huisdier. Niet alles kun je voorkomen als ze naar buiten gaan omdat het jagers zijn. Je verantwoording wegwuiven en dit zien als natuurlijk gedrag klopt niet, aangezien katten thuis te eten krijgen.

Mevr. V. Cremers- van Wijk,

Ellecom