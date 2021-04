Ik vind: Dik hondje

Vol ongeloof las ik het stuk in de Regiobode van vorige week 31 maart, over mevrouw Miriam Meihuizen. Zij dreigt haar hondje kwijt te raken, na een anonieme melding: uw hondje is te dik! Deze melding ging naar de Dierenpolitie èn naar de Dierenbescherming. Deze twee instanties gingen bij mevrouw Meihuizen op bezoek en zeiden dat haar hondje een half jaar kreeg om af te vallen. Niet gelukt? Dan zou het hondje bij haar weggehaald worden!

Heb je ooit zoiets gehoord? Twee van zulke instanties gaan werk maken van een anonieme tipgever(ster), die zelf niets durft te zeggen, niet even bij die mevrouw langs durft te gaan om te vragen hoe dat zo komt en wat ze aan z’n gewicht doet.

Dan zou de tipgever gehoord hebben dat ze al veel langer bezig is om het hondje te laten afvallen, maar,dat het maar niet lukken wil. Ze is met haar hondje naar de dierenarts geweest en die heeft hem helemaal nagekeken en onderzocht. Hij is kerngezond!

Ik begrijp echt niet wat die twee instanties bij mevrouw Meihuizen deden. Ze zit in een scootmobiel, dat hondje is haar alles! Laten de Dierenpolitie en Dierenbescherming achter èchte dierenmishandelaren of mensen met gevaarlijke honden aan gaan! Dit is echt ongelooflijk en niet te accepteren.

Ik ken mevrouw Meihuizen niet, maar dit soort behandeling gun je niemand en al helemaal niet iemand die niet zo mobiel is, maar door middel van haar scootmobiel toch fijn haar hondje kan uitlaten. Dit hele geval is te erg voor woorden.

De anonieme ‘tipgever’ wil ik als ‘tip’ geven: ga naar de bloemenwinkel, koop een grote bos bloemen, ga naar mevrouw Meihuizen en bied uw excuses aan.

Laten de Dierenpolitie en de Dierenbescherming daar een voorbeeld aan nemen. Ik hoop dat dit nare verhaal een goed einde krijgt.

Ellen, Dieren

(volledige naam en adres bij redactie bekend)