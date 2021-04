Ik vind: De Linie kent ook een keerzijde

Opeens woon ik aan de N317 en niet meer aan de rustige landelijke Grietstraat, zo ervaar ik het. Woonde ik eerst nog op een van de mooiste rustige plekjes van Doesburg; nu zie ik dagelijks auto’s voorbij rijden over de N317. Voorheen was het ook een van de mooiste zeldzame donkere plekjes van Nederland; nu zie ik verlichting en de hele avond en nacht koplampen voorbij rijden. Om nog maar te zwijgen van het geluid, dat ik nu doorlopend hoor. Dit was in de 16 jaar dat ik hier nu woon, zeker niet het geval. De natuurlijke geluidswal is verdwenen met het kaalmaken van De Linie.

Ik ben daarom naar een groep vrijwilligers gelopen die op De Linie fanatiek aan het snoeien was om, als buurvrouw, netjes te vragen of het misschien iets minder kon; want ik woon hier en ervaar er 24/7 overlast van. Op onaangename wijze werd ik te woord gestaan dat er niet over te praten was en dat de plannen voor De Linie onbespreekbaar zijn. Ongelooflijk. Zo ga je als buren toch niet met elkaar om? Je had op zijn minst overleg kunnen hebben met je directe buren in plaats van de boel eenzijdig vlak te maaien en alle struikgewassen te verwijderen. Voor zowel mens als dier (zie eerdere inzending van de leden van de Vogelwerkgroep van Stad en Ambt Doesborgh) gaat er een hoop verloren. Ik houd mijn hart dan ook vast als De Linie (inclusief plannen voor een kunstwerk) ook nog opengesteld wordt voor publiek; dan is het stukje natuurgebied voorgoed te grabbel gegooid.

Martine Jurriens

Doesburg