Hond aan de lijn op Rozendaalse Veld

RHEDEN – De gemeente Rheden gaat extra controleren op het aanlijnen van honden op het Rozendaalse veld. De hond mag mee het natuurgebied in, maar alleen aan de lijn. Alleen in het losloopgebied mogen viervoeters vrij lopen. Handhavers die een overtreding constateren schrijven een bekeuring uit van 109 euro.

De gemeente Rheden benadrukt dat loslopende honden een bedreiging vormen voor de natuur. Wilde dieren slaan op de vlucht, vogels vliegen op van hun nest. “Dit kost energie die ze niet kunnen steken in het grootbrengen van jongen of in het bereiken van het overwinteringsgebied. Achtergebleven eieren of kuikens zijn kwetsbaarder voor roofdieren of kunnen worden gepakt door de hond zelf. Vorig jaar hebben honden zelfs jonge wilde zwijntjes doodgebeten”, aldus de gemeente. Ook fietsers en wandelaars vinden het niet fijn als een hond tegen ze op springt of blaffend achter hen aanrent.