Home Edition Wandel4Daagse Eerbeek van start

EERBEEK – Stichting Wandel4Daagse Eerbeek organiseert dit jaar in samenwerking met Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en eRoutes een alternatieve Wandel4Daagse. Tussen 19 april en 30 juni kunnen deelnemers de Home Edition lopen.

Voor de tweede keer op rij kan Stichting Wandel4Daagse Eerbeek de reguliere Wandel4Daagse niet organiseren vanwege de coronacrisis. Met deze alternatieve editie kan jong en oud in Eerbeek, Loenen en Laag-Soeren toch genieten van mooie wandeltochten in Eerbeek en omgeving. Met een speciale app lopen de deelnemers hun eigen routes op hun eigen moment. Zo wordt drukte en groepsvorming voorkomen. En na afloop ontvangt iedereen die de alternatieve tocht volbrengt vanuit de stichting een medaille en een oorkonde.

Tussen 19 april en 30 juni kunnen deelnemers de Home Edition van de Wandel4Daagse Eerbeek lopen. Om er wel een prestatie van te maken, moeten de deelnemers de vier wandeldagen in twee weken afleggen. Verder staat het moment van wandelen vrij. Dat mag ’s avonds zijn, maar ook overdag, doordeweeks of in het weekend.

Inschrijven is mogelijk via www.4daagse-eerbeek.nl. Deelname kost 6,50 euro. Er kan gekozen worden uit drie afstanden: 2,5, 5 of 10 kilometer. Na inschrijving krijgen de deelnemers toegang tot de app eRoutes. Deze app maakt routes vanaf een zelf te bepalen punt en van een bepaalde afstand. Dit zijn zogenaamde ‘ronde routes’, dus het eindpunt is hetzelfde als het startpunt. De app houdt bij waar en hoeveel de deelnemers lopen en verrast ze onderweg met leuke berichten. Na inschrijving kan direct gestart worden met wandelen.

