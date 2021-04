Heidi Touw van Visit Brummen Eerbeek is klaar om taken over te dragen

BRUMMEN – Na vijf jaar neemt Heidi Touw afscheid van Stichting Visit Brummen Eerbeek. Ze maakt een overstap naar Welnu infraroodverwarming.

De afgelopen jaren heeft Touw voor Visit Brummen Eerbeek veel lokale content gemaakt. Foto’s, documentatie en verhalen over bijzonderheden in de gemeente Brummen. De content gaat over de natuur, de belangrijkste reden dat bezoekers hier zijn. Het gaat over erfgoed op het gebied van beken & sprengen, papier en landgoederen. En ook over specifiekere thema’s als vogels spotten, wild speuren, kunst kijken, oorlog & bevrijding en zo meer. De lokale content is toegankelijk gemaakt door wandel- en fietsroutes en door informatie en filmpjes op de website van Visit Brummen Eerbeek.

Natuurlijk is er ook veel vergaderd en genetwerkt met lokale partijen en allerlei organisaties op het gebied van recreatie en toerisme. Dat heeft geresulteerd in de opstart van het Veluwe Transferium Eerbeek, in een centrale lokale evenementenagenda, in een ‘ Toerist i’ in plaats van een VVV, in een eigen account op Facebook en Instagram. En in nog meer fietsroutes in samenwerking met Achterhoek Marketing en Landschapsnetwerk Brummen.

Belangrijker is wat er allemaal nog in de pijplijn zit vanuit de stichting en vanuit collega-organisaties als bijvoorbeeld Geldersch Arcadië, Toerisme en Recreatie Veluwezoom, Visit Veluwe en Veluwe op 1. Heidi Touw noemt een paar voorbeelden: “Een hoedenbank, een bank met daarboven een enorme hoed, langs de N348 ter hoogte van de kerk. De bank heeft de functie van foto-object, selfie spot, landmark, reason to visit en character to remember. En de bank gaart deel uitmaken van een serie bijzondere banken op de Veluwe, de Posbank is immers ook een bank. Daarnaast komt er aansluiting bij Airborne en Veluwe Remembers in het kader van het herdenken van de Tweede Wereldoorlog. Elektrisch groepsvervoer over de Veluwe. Meer bekendheid rondom het unieke waterstelsel van de Veluwe, de beken & sprengen, wellicht door kunst in de beken of spelen bij de beken.

Aansluiting vanuit Brummen en Eerbeek op de wandelknooppunten op de Veluwe. Aanleggen van klompenpaden. Een bushalte op het Veluwe Transferium Eerbeek. En wellicht een 4D film over de watermolens, de stoomtrein en de landgoederen van gemeente Brummen, alsof je op de rug van een vogel door de tijd reist. Met gelden vanuit fondsen, provincie en sponsoren, maar vooral met inzet en enthousiasme kan veel bereikt worden.”

Inwoners die een actieve bijdrage willen leveren aan recreatie en toerisme kunnen zich melden bij het bestuur van de stichting via info@visitbrummen-eerbeek.nl.