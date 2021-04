Happen & Stappen langs Dierense horeca

DIEREN – Zes Dierense ondernemers hebben de handen ineengeslagen en organiseren samen een nieuw evenement: Happen & Stappen. Deelnemers kunnen op zondag 25 april een wandeling maken langs verschillende horecalocaties, waar een lekker hapje en drankje op hun staan te wachten.

Happen & Stappen is een idee van Renate van der Heijden van café Het Schilderij, die meteen kon rekenen op enthousiaste reacties van haar collega-ondernemers: Youp Cretier van Hof te Dieren, wijngaard, Roy Korten van café De Tapperij, Bianca Jansen – Hachmang van IJscafé Bon Appetit, Patrick Peters van Polysport en Katja Scheidt van grandcafé de Burgemeester van Dieren. Samen hebben zij een route uitgezet van ongeveer 6 kilometer lang, die alle horeca-gelegenheden aandoet. “Op elke locatie staat er dan een lekker speciaalbiertje of wijntje met een bijpassend hapje voor je klaar”, vertelt Renate. “Je kunt in je eigen tempo lopen en je zult zien dat Dieren heel wat te bieden heeft.”

Happen & Stappen vindt plaats op zondag 25 april. Kaarten kosten 30 euro per stuk en zijn te koop via domeinhoftedieren.nl/webshop. Omdat natuurlijk de RIVM-regels in acht moeten worden genomen, worden deelnemers zo veel mogelijk verdeeld over de middag. Elk uur kunnen op elke locatie zes deelnemers starten. Er zijn drie tijdslots: van 12.30 tot 13.30 uur, van 13.30 tot 14.30 uur en van 14.30 tot 15.30 uur. Wandelaars kiezen vooraf hun startlocatie en op de route geldt eenrichtingsverkeer. De route loopt door het dorp, maar pakt ook een stukje bos mee. Deelnemers krijgen een routekaart mee om hun weg te kunnen vinden. Happen & Stappen gaat sowieso door, weer of geen weer.

De zes ondernemers hebben al veel reacties gehad op hun plannen en verwachten dat Happen & Stappen snel vol zal zitten. De kaartverkoop opent zaterdag 10 april rond 12.00 uur. Mochten alle kaarten snel zijn uitverkocht, dan staan er al wat reservedata in de planning.

Foto: De organisatie van Happen & Stappen in Dieren: van links naar rechts Bianca Hachmang, Patrick Peters, Peter en Renate van der Heijden, Roy Korten, Katja Scheidt en Youp Cretier