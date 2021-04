Handbalvereniging Brummen zoekt jonge leden

BRUMMEN – Handbalvereniging Brummen wil starten met het op een speelse manier training geven aan 5-, 6-, 7- en 8-jarigen. Handbal wordt in deze leeftijdscategorie gemengd gespeeld, dus jongens en meisjes door elkaar. Er kan, bij voldoende animo, mee gedaan worden aan toernooitjes, die een keer per maand door een vereniging worden georganiseerd. In eerste instantie is de opzet om alleen te trainen en meisjes en jongens kennis te laten maken met handbal. Naast het trainen worden er ook spelletjes gedaan die te maken hebben met het handballen.

Vanwege de corona wordt er momenteel niet in de zaal getraind en is er gekozen voor het speelveldje aan de Schaepmanstraat te Brummen. De trainingen worden gehouden op donderdag vanaf 15.30 uur. De trainingen starten op donderdag 8 april. Meer informatie over meedoen is verkrijgbaar bij secretariaat via tel. 0575-563077 of 06-23701444, www.handbal-brummen.nl of info@handbal-brummen.nl.