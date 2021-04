Handbalclinic voor kinderen

BRUMMEN – Handbalvereniging Brummen organiseert in samenwerking met het Nederlands Handbalverbond een handbalclinic bij de Oecumenische school in Brummen. Deze vindt plaats op donderdag 27 mei en is bedoeld om jongens en meisjes kennis te laten maken met de handbalsport. De clinic is bedoeld voor kinderen uit basisschoolgroepen 5/6 en 7/8 en vindt plaats tijdens de gymlessen van de Oecumenische School in sportzaal Rhienderoord. Door het NHV worden ervaren spelers/trainers ingezet om deze clinics te leiden.