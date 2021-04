Hadewych Minis kiest voor het schilderij van Wencke Vinks in Sterren op het Doek

DOESBURG – Het moest wekenlang een geheim blijven,maar afgelopen zaterdag was het dan eindelijk zover. Heel Nederland kon zien hoe Hadewych koos voor het portret van Wencke Vinks uit Doesburg.

In het programma krijgen drie kunstenaars de opdracht een bekende Nederlander te schilderen. Aan het einde van de aflevering worden de werken onthuld en mag de ‘ster’ één van de portretten mee naar huis nemen. De deelnemers weten niet wie ze voor hun ezel krijgen. “Hadewych was voor mij totaal vreemd maar door haar openhartigheid in het gesprek met Eus en haar ontspannen persoonlijkheid leerde ik haar snel kennen. Het is niet alleen een mooie, maar ook een zeer creatieve en sterke vrouw.”

In het programma laat Hadewych doorschemeren dat ze houdt van werk van Gustav Klimt en Vincent van Gogh. Niet bepaald de schilderstijl waar Wencke in werkt. Desondanks bleef de Doesburgse trouw aan zichzelf en schilderde ze de actrice in haar eigen stijl. “Tijdens de poseersessie wist ik door omstandigheden Hadewych beter in notities en snelle potloodschetsen vast te leggen dan in verf. Maar tijdens het fotomoment heb ik fraaie eigen beelden kunnen maken van haar, waardoor ik in mijn atelier een goed schilderproces kon laten plaatsvinden.”

“Ik wilde Hadewych vanwege haar acteerachtergrond meer in een rustige scène weergeven dan in een traditionele poseer houding, Ik gebruikte het landschap, lucht met Hollandse stapelwolken en een dansend heuvelachtig korenveld, om haar spontane en bevlogen karakter te benadrukken. Ze staat stevig in de Limburgse mergelgrond waar haar roots liggen en ze houdt één van haar favoriete boeken (Bedtijdverhalen voor rebelse meisjes) vast waar zij haar kinderen uit voorleest. Daarmee wilde ik haar moederschap symboliseren.”

Via Uitzending gemist kan de aflevering worden terug gekeken.

Foto: Kunstenares Wencke Vinks (links) en Hadewych Minis in de aflevering van 24 april, voor het programma Sterren op het Doek van Omroep MAX, met presentator en Özcan Akyol.

Foto : Amy van Leiden