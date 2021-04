Groningse zoekt eigenaresse van poëziealbum uit Doesburg

DOESBURG – 25 jaar geleden vond Hanneke Bron uit Den Andel (Groningen) een poëziealbum van Cora in een rommelschuur in Klein Wetsinge, 10 kilometer te noorden van Groningen. Zie is op zoek naar de eigenaresse, die mogelijk in Doesburg woont.

“Ik dat meteen: dat album moet terug naar de eigenaresse”, vertelt ze. Hanneke had zelf een winkel in Pieterburen en legde het album 10 jaar in de vitrine, in de hoop dat een van de vele toeristen die haar winkel passeerden haar een aanwijzing over de eigenaresse van het album konden geven. “Duizenden toeristen hebben het kunnen zien, maar niemand meldde zich. Op internet kwam ik ook niet verder.”

Jaren later kwam het album weer tevoorschijn en wil Hanneke nog een poging wagen om het album terug te geven aan Cora. Ze hoopt in contact te komen met Cora of iemand die haar meer informatie kan geven. Door het poëziealbum is ze te weten gekomen dat Cora’s achternaam Oudshoorn is en dat haar zusje Anja heet. Ze zouden vanuit Krommenie naar Doesburg zijn verhuisd en op de Chr. Nat. School aan de Armgardstraat 5 in Doesburg hebben gezeten. Haar buurmeisje was Sonja. Het album begint op 27 april 1972 en eindigt op 4 mei 1980. Mensen die tips hebben over Cora kunnen mailen naar hmbron@hotmail.com. “Het zou fijn zijn als Cora haar album terugkrijgt!”, aldus Hanneke.