Groenteman Eef Klaassen neemt afscheid van Eerbeekse markt

EERBEEK – Na ruim 38 jaar verdwijnt een bekend gezicht van de Eerbeekse weekmarkt. Eef Klaassen vindt het mooi geweest. “Misschien ga ik eens uitslapen.”

“Ik ben de oudste van de Eerbeekse markt en ook degene die hier het langst staat”, vertelt de vrolijke groenteboer uit Zutphen tijdens zijn laatste ochtend op de Eerbeekse markt. Eef Klaassen is 68 en vindt het tijd om rustiger aan te gaan doen. Een keertje uitslapen, daar heeft hij wel eens zin in. “De markt begint hier om 11.00 uur, maar daarvoor heb ik er al 2,5 uur opbouwen opzitten. Ik sta om half 5 op.” Even voor de goede orde: als Klaassen het heeft over uitslapen, bedoelt hij tot een uur of 7. “Lang blijven liggen vind ik zonde, dan ga ik er liever met de hond op uit.”

Klaassen staat al sinds zijn jonge jaren op de markt. Toen zijn vader overleed, nam hij noodgedwongen op zijn 17e het bedrijf over. “We hadden een boerenbedrijf met vee en een stuk land waar we zelf groenten verbouwden. Wat er overbleef, verkochten we op de markt”, vertelt hij. En dat is Klaassen altijd blijven doen. De laatste jaren stond hij naast Eerbeek op de markten in Zutphen en Gorssel. De laatste markt heeft hij zelf opgezet. Groenten verbouwen doet hij nog steeds. “Vooral Hollandse groenten als boerenkool en spekbonen, die zijn moeilijk verkrijgbaar en mijn klanten eten ze graag.”

De marktkoopman zal zijn klanten gaan missen. “Ik heb altijd leuke klanten gehad, sommigen komen hier al 35 of 40 jaar. Het voelt als familie en is ook altijd gezellig aan de kraam.” Helemaal afscheid nemen doet Klaassen niet. Zijn schoonzoon gaat online verder met de verkoop van groente en fruit. “Mensen kunnen online via groenenfruitig.nl of telefonisch bestellen en dan komen wij het aan huis brengen. Grote kans dus dat vaste klanten me nog terugzien bij het bezorgen!”